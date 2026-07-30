Juve schlägt Chelsea: 18-Jähriges Ausnahmetalent wechselt für 30 Mio. nach Turin

Erst für 2 Mio. verkauft, dann für 8 Mio. zurückgeholt – jetzt wechselt Kerim Alajbegovic für über 30 Mio. zu Juventus Turin.

Kerim Alajbegovic steht offenbar vor dem nächsten großen Schritt seiner noch jungen Karriere. Wie unter anderem kicker und Bild übereinstimmend berichten, soll der 18-jährige Offensivspieler Bayer Leverkusen in Richtung Juventus Turin verlassen. Die Turiner sollen für das Talent eine feste Ablösesumme von etwas mehr als 30 Millionen Euro auf den Tisch legen – mit Bonusregelungen, die den Gesamtbetrag noch weiter in die Höhe treiben könnten.

Beim italienischen Traditionsklub soll der bosnisch-herzegowinische Nationalspieler, der bereits WM-Erfahrung vorweisen kann, einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

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Rückkauf & Wechsel

Leverkusen hatte Alajbegovic erst vor einem Jahr für zwei Millionen Euro an Red Bull Salzburg abgegeben, zog nach einem deutlichen Leistungssprung des Youngsters dann aber seine vertraglich verankerte Rückkaufklausel über acht Millionen Euro. Einen Stammplatz konnte der Werksclub dem Ex-Salzburger anschließend jedoch nicht garantieren – Juventus soll ihm dagegen eine feste Rolle in der Startelf zugesichert haben.

Auch Chelsea war im Rennen: Die Londoner sollen Medienberichten zufolge sogar bis zu 40 Millionen Euro geboten haben, zogen am Ende aber den Kürzeren.