Alarmstufe 3 wegen Großbrand – Stadt Wien warnt Bewohner

Flammen schlagen aus dem Dach, dichter Rauch zieht durch Wien-Meidling – Alarmstufe 3 und 30 Fahrzeuge im Einsatz.

Ort des Geschehens

In Wien-Meidling ist am Donnerstagmittag ein Dachbrand ausgebrochen, der die Berufsfeuerwehr zu einem Großeinsatz veranlasste. Mit 30 Fahrzeugen und Alarmstufe 3 rückten die Einsatzkräfte zu einem Gebäude in der Böckhgasse aus, das zwischen Längenfeldgasse und Aßmayergasse liegt. Aus dem Dach schlugen Flammen, begleitet von starker Rauchentwicklung, wie Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber der APA bestätigte.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, den betroffenen Bereich weiträumig zu umgehen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen wegen der starken Rauchbelastung geschlossen halten. Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle der MA68 – Feuerwehr und Katastrophenschutz unter der Telefonnummer +43 676 8118 68122.

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Medizinische Versorgung

Gegen 11.30 Uhr waren die ersten Einheiten alarmiert worden, kurz darauf traf auch die Wiener Berufsrettung am Einsatzort ein. Ein 36-jähriger Mann musste wegen Kreislaufproblemen medizinisch versorgt werden, wie Sprecher Andreas Huber mitteilte.

Die Berufsfeuerwehr Wien steht derzeit bei einem Dachbrand in Meidling im Einsatz. Meidet bitte aufgrund der starken Rauchentwicklung den Bereich und haltet in der Umgebung Türen und Fenster geschlossen. pic.twitter.com/LKqyS48icO — Stadt Wien (@Stadt_Wien) July 30, 2026

Weitere Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses wurden von der Sondereinsatzgruppe betreut und konnten in gekühlten Fahrzeugen auf den Abschluss der laufenden Löscharbeiten warten.