KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Drogenrazzia

Großfund in Wien-Landstraße: Kroate mit 45 Kilo Cannabis erwischt

Großfund in Wien-Landstraße: Kroate mit 45 Kilo Cannabis erwischt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

**45 Kilo Cannabis, 56.000 Euro Bargeld – und ein Mann, der nun hinter Gittern sitzt. Wien-Landstraße wurde zum Schauplatz eines Fahndungserfolgs.**

Mitte Juli gelang Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ein weiterer Erfolg im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel. Dem Einsatz waren intensive Ermittlungsarbeiten derselben Dienststelle vorausgegangen.

Festnahme in Wien-Landstraße

Am 14. Juli 2026 wurde in Wien-Landstraße ein 60-jähriger Mann mit kroatischer Staatsbürgerschaft von Kriminalbeamten festgenommen. Der Verdacht: Handel mit Suchtmitteln. In seinem Fahrzeug sollen die Beamten rund 45 Kilogramm Cannabiskraut sowie 56.000 Euro in bar vorgefunden haben.

Insgesamt wurden damit 45 Kilogramm Cannabis und Bargeld in Höhe von 56.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte im Anschluss an seine Festnahme in eine Wiener Justizanstalt überstellt.

Weitere Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Schmuggel
Tonne Seeigel im Kofferraum – Schmuggler ohne Führerschein gestoppt
| Sicherheitsdebatte
Nach Berlin-Anschlag: Jetzt sollen Gefährder in Österreich Fußfessel erhalten
| Drogenrazzia
Großfund in Wien-Landstraße: Kroate mit 45 Kilo Cannabis erwischt
| Meidling
Großbrand trifft Wiener Öffis: Fahrgäste müssen umplanen
| Fahndung
Einbrecher stößt 86-Jährigen gegen Wand und flüchtet mit Gold
MEHR AKTUELLE NEWS