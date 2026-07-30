45 Kilo Cannabis im Auto: 60-Jähriger in Wien festgenommen

45 Kilo Cannabis, 56.000 Euro Bargeld – und ein 60-jähriger Kroate im Visier der Ermittler. Der Zugriff in Wien-Landstraße hatte Monate der Vorbereitung.

Nach monatelangen Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien einen Mann festgenommen, dem Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen wird. Bei dem Zugriff, der am 14. Juli in Wien-Landstraße stattfand, stellten die Beamten knapp 45 Kilogramm Cannabiskraut sowie Bargeld in Höhe von 56.000 Euro sicher.

Festnahme in Wien

Die Drogen und das Geld wurden im Fahrzeug des 60-Jährigen aufgefunden.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann noch am selben Tag festgenommen und in eine Wiener Justizanstalt überstellt.