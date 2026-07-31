„Wir sehen uns im Kosevo!“: Dino Merlin schürt Vorfreude auf Sarajevo-Konzert (VIDEO)

Auf einem bereits kursierenden Video sind erste Einblicke in die aufgebaute Bühne zu sehen – die Beleuchtungsanlage, Teile der Bühnenproduktion und ein Vorgeschmack auf das, was die Besucherinnen und Besucher erwartet. Dino Merlin selbst ließ seiner Vorfreude freien Lauf und schrieb zum geteilten Clip: „Unseren Nächten entgegen… Wir sehen uns im Kosevo!“

Merlins Antrieb

Der bosnisch-herzegowinische Musiker hatte bereits im Vorfeld im Gespräch mit dem Portal Klix.ba verraten, was ihn bei jedem Konzert antreibt: „Ich möchte mich selbst übertreffen – die Erwartungen des Publikums erfüllen, aber auch meine eigenen. Das bedeutet, dass wir einen schönen Flow beim Konzert haben, dass wir bei der Playlist das richtige Maß gefunden haben und das Publikum glücklich nach Hause geht. Wenn das alles zusammenpasst, ist das Ergebnis fantastisch. Die Menschen nehmen schöne Eindrücke mit. Ich hatte das Glück, dass viele meiner Lieder bei den Leuten wirklich angekommen sind. Viele erzählen mir, dass ihnen bestimmte Songs in schweren Zeiten Kraft gegeben haben – das bedeutet mir sehr viel.“

Stadionproduktion

Für das Großereignis im Kosevo-Stadion in Sarajevo wurde eine Produktion auf dem Niveau internationaler Stadionshows auf die Beine gestellt, mit modernster Bühnentechnik und einem durchdachten Gesamtkonzept. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Schutz des Spielfeldes: Die gesamte Rasenfläche wurde mit einer speziellen Schutzunterlage abgedeckt, die den Untergrund während der mehrtägigen Veranstaltung vor den Belastungen durch Besuchermassen, Equipment und Bühnenbetrieb bewahren soll.

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Merlin und sein Team arbeiten dabei mit führenden europäischen Spezialisten für professionelle Rasenschutzsysteme zusammen – ebenso wie mit einem renommierten internationalen Unternehmen, das auf die Realisierung großer Stadionproduktionen weltweit spezialisiert ist.