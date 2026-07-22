Für seine Fans geschrieben: Dino Merlin veröffentlicht neuen Song!

Analoge Klänge, 16mm-Film und drei ausverkaufte Nächte: Dino Merlin bereitet sich auf ein Ereignis vor, das Geschichte schreiben soll.

Während künstliche Intelligenz und digitale Produktionstechniken die Musikwelt in rasantem Tempo verändern, geht Dino Merlin den entgegengesetzten Weg: Der Sarajevoer Liedermacher setzt bei seiner neuen Single „Zbog tebe“ bewusst auf analogen Klang – auf lebendige Instrumente, auf den Moment, auf Emotion ohne Filter. Auch der Videoclip, bei dem Arnej Misirlic Regie führte, folgt dieser Philosophie konsequent: Gedreht wurde auf 16-Millimeter-Film, mit einer analogen Filmkamera, gemeinsam mit dem Orchester der Musikproduktion BHRT (Bosnisch-Herzegowinisches Radio und Fernsehen) – einem Haus, das Merlin seit jeher als sein künstlerisches Zuhause betrachtet. Diese Zusammenarbeit trägt damit mehr als nur musikalische Bedeutung.

Merlins persönliche Botschaft

„Ich habe darüber nachgedacht, wie ich solch besondere Momente – wie diese drei Nächte im Koševo – würdig festhalten kann. Und mir wurde klar: Das schönste Geschenk, das ich meinem Publikum machen kann, ist ein Lied. Etwas, das uns immer an diese unvergesslichen Abende und die Emotionen erinnern wird, die wir miteinander geteilt haben“, sagte der Künstler.

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Die erste Live-Aufführung von „Zbog tebe“ ist für die drei Konzertabende im Koševo-Stadion in Sarajevo vorgesehen – am 31. Juli sowie am 1. und 2. August. Das Publikum vor Ort wird das Stück als erstes live erleben, in Nächten, die sich bereits im Vorfeld als generationsübergreifendes Ereignis ankündigen und wohl ihren festen Platz in der Musikgeschichte der Region einnehmen werden.

Zusätzliche Tickets

Das Interesse an Merlins Kosevo-Trilogie reißt unterdessen nicht ab. Da alle drei Termine längst ausverkauft sind, die Nachfrage aber unvermindert anhält, wurde nun eine begrenzte Anzahl zusätzlicher Tickets für Tribünenplätze mit eingeschränkter Bühnensicht für alle drei Abende freigegeben.