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Kellerbrand

E-Bike-Akku löst Wohnhausbrand in Österreich aus

E-Bike-Akku löst Wohnhausbrand in Österreich aus
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Rauchmelder rettet in Oberösterreich zwei Frauen – doch der Schaden im Keller ist bereits enorm.

Am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr schlug in einem Wohnhaus im Bezirk Perg in Oberösterreich der Rauchmelder an. Eine 64-jährige Bewohnerin nahm den Alarm wahr, entdeckte Rauch im Keller und verließ das Gebäude gemeinsam mit ihrer 44-jährigen Tochter. Noch bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, alarmierten die beiden Frauen die Einsatzkräfte.

Schnelle Eindämmung

Die Feuerwehren Klam und Grein rückten an und bekämpften den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz – mit Erfolg: Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Trotz des schnellen Eingreifens ist laut Feuerwehr Klam von einem erheblichen Sachschaden auszugehen.

Als Ursache des Brandes wurde der Akku eines E-Bikes identifiziert.

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KO KOSMO-Redaktion
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