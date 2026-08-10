3 Tote nach Frontalcrash – Fahrer hatte über 1 Promille

Ein Frontalcrash auf der B470 in Bayern fordert drei Todesopfer – und hinterlässt brisante Spuren, die Ermittler nun beschäftigen.

Auf der B470 bei Dottenheim in Bayern endete ein Frontalzusammenstoß am Abend mit drei Todesopfern, einem schwer verletzten Mann und zwei völlig demolierten Fahrzeugen. Gegen 21.30 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Bad Windsheim unterwegs, während eine 73-Jährige mit ihrem Opel die entgegengesetzte Richtung nach Neustadt an der Aisch einschlug – begleitet von zwei weiteren Frauen, beide 69 Jahre alt. Rund 500 Meter vor der Ortseinfahrt von Dottenheim geriet der Mercedesfahrer aus noch ungeklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Opel.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert und kamen erst auf den angrenzenden Feldern zum Stillstand. Die drei Frauen saßen in ihrem Wrack eingeklemmt fest. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an – doch für die 73-Jährige und ihre beiden Mitfahrerinnen kam jede Hilfe zu spät.

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Drei Frauen tot

Alle drei Frauen starben noch am Unfallort. Der 36-jährige Fahrer, der allein in seinem Mercedes unterwegs gewesen war, erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Dort wurde laut Polizei ein erster Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als einem Promille ergab. Ob Alkohol tatsächlich ursächlich für den Unfall war, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei sicherte bis weit in die Nacht hinein Spuren am Unfallort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zusätzlich ein Sachverständiger für Unfallrekonstruktion beigezogen, der den genauen Ablauf des tödlichen Geschehens klären soll.

Die B470 war für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme stundenlang in beide Richtungen vollständig gesperrt.