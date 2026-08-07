87.000 Badegäste im Visier – Nizza rüstet sich für den Ernstfall

Hunderte Tsunami-Schilder an der Côte d’Azur, festgelegte Fluchtwege und sichere Sammelpunkte: Nizza bereitet sich auf eine Gefahr vor, die viele Urlauber im Mittelmeer kaum erwarten würden.

Wer derzeit an der Promenade des Anglais oder anderen Küstenabschnitten rund um Nizza unterwegs ist, stößt immer häufiger auf auffällige Tsunami-Schilder. Knapp 800 Informations- und Evakuierungsschilder wurden inzwischen in den Küstengemeinden der Métropole Nice Côte d’Azur aufgestellt – 399 davon allein in Nizza. Sie sollen Bewohnern und Urlaubern im Ernstfall den schnellsten Weg aus dem gefährdeten Küstenbereich zeigen.

Hinter den Maßnahmen steckt keine aktuelle Tsunami-Warnung. Stand 7. August 2026 besteht in Nizza keine akute Tsunami-Lage. Vielmehr handelt es sich um langfristige Katastrophenvorsorge. Im Juni wurde die Métropole Nice Côte d’Azur von der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission der UNESCO offiziell als „Tsunami Ready“ anerkannt. Es handelt sich um die erste Umsetzung des UNESCO-Programms auf Ebene einer gesamten französischen Metropolregion.

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Zum ausgezeichneten Gebiet gehören neben Nizza auch Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer und Èze. Cannes war bereits 2024 als erste Kommune auf dem französischen Festland mit dem Status ausgezeichnet worden.

Im Ernstfall bleiben möglicherweise nur Minuten

Der Grund für die umfangreichen Vorbereitungen liegt vor allem im Zeitfaktor. Tsunamis im Mittelmeer können durch starke Erdbeben, Unterwasser-Erdrutsche oder andere massive Bewegungen des Meeresbodens ausgelöst werden. Bei einem lokalen Ereignis etwa in der Ligurischen See könnten erste Auswirkungen an der Côte d’Azur in weniger als zehn Minuten auftreten.

Bei weiter entfernten Erdbeben bleibt mehr Zeit. Ein Tsunami, der beispielsweise vor der nordafrikanischen Küste ausgelöst wird, könnte die französische Riviera innerhalb von weniger als 90 Minuten erreichen. Genau bei lokalen Ereignissen stoßen klassische Warnsysteme jedoch an ihre Grenzen, weil zwischen Auslöser und Ankunft der Wellen nur sehr wenig Zeit liegen kann.

Deshalb setzt Nizza zusätzlich auf deutlich gekennzeichnete Fluchtwege, digitale Evakuierungskarten und vorbereitete sichere Bereiche. Fast 100 sogenannte Zufluchtsorte wurden für die Métropole kartiert und in die Evakuierungsplanung aufgenommen.

Diese Gebiete müssten verlassen werden

Für die französische Mittelmeerküste wurde eine grundsätzliche Evakuierungszone festgelegt. Sie umfasst Gebiete, die weniger als fünf Meter über dem Meeresspiegel liegen und sich höchstens 200 Meter von der Küste entfernt befinden. Im Bereich von Flussmündungen wird der Abstand auf bis zu 500 Meter erweitert.

Im Fall einer Warnung sollen Menschen diese Bereiche möglichst zu Fuß verlassen und höher gelegenes Gelände aufsuchen. Autofahrten werden nach Möglichkeit vermieden, weil verstopfte Straßen eine schnelle Evakuierung zusätzlich erschweren könnten.

UNESCO: Tsunami im Mittelmeer gilt als sicher

Dass sich ausgerechnet die Côte d’Azur auf Tsunamis vorbereitet, mag ungewöhnlich erscheinen. Das Mittelmeer ist jedoch keineswegs frei von dieser Gefahr. Die UNESCO-IOC weist aktuell darauf hin, dass statistisch eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendwo im Mittelmeer innerhalb der kommenden 30 bis 50 Jahre ein Tsunami mit einer Höhe von mindestens einem Meter auftritt.

Entscheidend ist dabei das Wort „irgendwo“: Die Prognose bedeutet nicht, dass Nizza mit Sicherheit von einem schweren Tsunami getroffen wird. Sie beschreibt das Risiko für das gesamte Mittelmeer und sagt weder einen konkreten Ort noch einen Zeitpunkt voraus.

Historisch sind Tsunamis in der Region allerdings gut dokumentiert. Nach dem Pazifik zählt der Mittelmeerraum zu den Gebieten mit besonders vielen historisch registrierten Tsunami-Ereignissen. Auch die Côte d’Azur wurde bereits mehrfach getroffen.

Hunderttausende Menschen in Gefahrenzonen

Eine besondere Herausforderung ist die dichte Besiedelung der Mittelmeerküste. Wissenschaftliche Berechnungen gehen davon aus, dass entlang der gesamten französischen Mittelmeerküste einschließlich Korsika rund 164.000 dauerhaft dort lebende Menschen innerhalb der definierten Evakuierungszone wohnen.

Im Sommer steigt die Zahl der potenziell Betroffenen massiv. Während der Hochsaison müssten entlang der französischen Mittelmeerküste zusätzlich bis zu rund 835.000 Strandbesucher berücksichtigt werden.

Besonders exponiert ist die touristisch stark frequentierte Region rund um Nizza. Je nach Jahreszeit und Tageszeit können sich Modellrechnungen zufolge zwischen rund 10.000 und 87.000 Menschen gleichzeitig an den Stränden der Métropole Nice Côte d’Azur befinden. Genau diese große Zahl an Besuchern, von denen viele die örtlichen Fluchtwege nicht kennen, macht eine eindeutige Beschilderung besonders wichtig.

Diese Warnzeichen sollte man kennen

Behörden raten deshalb auch Urlaubern, sich mit den wichtigsten natürlichen Warnsignalen vertraut zu machen. Dazu gehören ein deutlich spürbares Erdbeben oder ein ungewöhnliches Verhalten des Meeres, beispielsweise ein plötzlich stark zurückweichender Wasserspiegel.

Wer solche Zeichen unmittelbar an der Küste wahrnimmt, sollte nicht erst auf eine offizielle Warnung warten. Die Empfehlung lautet, den Küstenbereich sofort zu Fuß zu verlassen und sich möglichst auf mehr als fünf Meter Höhe oder weiter ins Landesinnere zu begeben. Den Anweisungen der Behörden ist anschließend unbedingt Folge zu leisten.

Die neuen Schilder in Nizza sind damit kein Hinweis auf eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe. Sie zeigen vielmehr, dass eine seltene, aber reale Naturgefahr an der französischen Riviera inzwischen deutlich ernster genommen wird.