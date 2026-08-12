Blitzeinschlag im Gefängnis: 16 Häftlinge im Krankenhaus

Ein Blitzeinschlag in einem Gefängnis in Ohio trifft Insassen in einem ungeschützten Moment – mit dramatischen Folgen.

In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio hat ein Blitzeinschlag einen Großeinsatz ausgelöst. Sechzehn Insassen mussten infolge des Vorfalls in einem externen Krankenhaus medizinisch versorgt werden, einer von ihnen wurde per Hubschrauber dorthin transportiert. Todesopfer sind nicht zu beklagen.

Blitz in Grafton

Das Ereignis trug sich am Dienstagabend in der Haftanstalt in Grafton zu, einer Ortschaft südwestlich von Cleveland, Ohio. Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags befanden sich die Gefangenen auf dem Rückweg vom Abendessen, noch auf dem Anstaltsgelände.

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Das zuständige Ohio Department of Rehabilitation and Correction informierte am Mittwoch über seinen Facebook-Kanal, dass 16 Häftlinge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus außerhalb der Einrichtung gebracht wurden. Einer der Verletzten musste dabei mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden. Wo auf dem Gelände der Blitz genau einschlug, machten die Behörden nicht öffentlich.

Meldungen über Todesfälle liegen laut den zuständigen Stellen nicht vor.