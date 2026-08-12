Im August verdunkelt eine seltene Sonnenfinsternis den Himmel über Österreich – doch das Spektakel birgt Risiken, die viele unterschätzen.

Am Mittwochabend des 12. August 2026 erwartet Österreich ein außergewöhnliches astronomisches Ereignis: Eine partielle Sonnenfinsternis wird den Himmel über dem Land verdunkeln. In Wien bedeckt der Mond dabei rund 89 Prozent der Sonnenscheibe – ein Ausmaß, das in der Bundeshauptstadt zuletzt im Jahr 1999 erreicht wurde. Viele Beobachterinnen und Beobachter werden das Naturschauspiel mit dem Smartphone dokumentieren wollen. Genau davor warnt jedoch ein derzeit auf Instagram kursierendes Reel mit dem Hinweis: „Die Handykamera sollte nicht einfach ungeschützt direkt auf die Sonne gerichtet werden.“

Richtiger Schutz

Die NASA empfiehlt beim Fotografieren einer Sonnenfinsternis einen speziellen Solarfilter zwischen Sonne und Kamera. Bei Kameras und anderen optischen Geräten soll der dafür geeignete Filter vorne vor der Optik angebracht werden. Das bedeutet konkret: „Handy einfach hochhalten und minutenlang direkt in die Sonne filmen ist keine gute Idee.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Gefahr betrifft dabei nicht nur die menschlichen Augen. Wer das Smartphone über einen längeren Zeitraum direkt auf die intensive Sonnenstrahlung ausrichtet, setzt auch den Kamerasensor einem Risiko aus. Eine herkömmliche Sonnenbrille bietet in diesem Zusammenhang keinen ausreichenden Schutz – weder für das Gerät noch für die Augen. Für die direkte Beobachtung sind ausschließlich zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen oder geprüfte Solarfilter geeignet. Die NASA empfiehlt Filter, die den Anforderungen der internationalen Norm ISO 12312-2 entsprechen.

Wiener Sichtbarkeit

Ein weiterer wichtiger Hinweis: Eine Sonnenfinsternisbrille für die Augen ist kein Freibrief, gleichzeitig durch ein Fernglas, Teleskop oder eine andere stark vergrößernde Optik zu schauen. Dafür braucht es eigene Solarfilter direkt vor dem Gerät. In Wien beginnt die partielle Sonnenfinsternis gegen 19.22 Uhr. Ihr Maximum wird gegen 20.10 Uhr erreicht – praktisch genau zum Sonnenuntergang.

Dadurch wird vor allem ein freier Blick Richtung Westen wichtig.