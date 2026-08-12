Absolutes Brillen-Chaos: Abzocker verlangen 100 Euro auf Willhaben

Seltenes Himmelsspektakel über Österreich – doch wer zuschauen will, zahlt dafür gerade einen ungewöhnlich hohen Preis.

Am 12. August 2026 schiebt sich der Mond vor die Sonne und macht das seltene Himmelsspektakel einer Sonnenfinsternis sichtbar. Über Österreich werden dabei zwischen 84 und 89 Prozent der Sonnenscheibe verdeckt sein. In Teilen Spaniens und Islands ist das Phänomen sogar als totale Sonnenfinsternis zu erleben. Die Wiener Volkssternwarte bezeichnet die Sonnenfinsternis als die stärkste partielle Sonnenfinsternis in Wien seit dem 11. August 1999.

Wer das astronomische Ereignis direkt beobachten möchte, kommt um eine spezielle Schutzbrille nicht herum. Der ungeschützte Blick in die Sonne kann zu ernsthaften, dauerhaften Schäden an der Netzhaut führen.

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Ansturm auf Brillen

Entsprechend groß war der Zulauf auf die Schutzbrillen bereits am Mittwochvormittag: In der Millennium City bildete sich schon früh eine meterlange Warteschlange. Eine Leserin des Portals „Heute“ dokumentierte den Andrang mit ihrer Handykamera. Auch auf der Mariahilfer Straße reihten sich zahlreiche Wienerinnen und Wiener vor einem Optiker an – die Schlange erstreckte sich dabei auf mindestens 600 Meter bis zur Neubaugasse. Aus Leserberichten geht hervor, dass der Zustrom auf der Kärntner Straße sowie im Donauzentrum ähnlich stark ausfiel.

Unter normalen Umständen sind Sonnenfinsternisbrillen zu günstigen Preisen erhältlich, selbst Mehrfachpackungen kosten nur wenige Euro. Doch mit dem nahenden Ereignis schnellte die Nachfrage in die Höhe – und einige Anbieter nutzen das offenbar aus. Auf der Plattform Willhaben tauchen zahlreiche Inserate für sogenannte „Sofi-Brillen“ auf, bei denen für ein einzelnes Exemplar bis zu 100 Euro verlangt werden. Wer bislang noch keine Brille ergattern konnte, muss für das begehrte Utensil möglicherweise erheblich mehr bezahlen als üblich.

Daten nach Region

Wien: 19:25 / 20:15 / 86 %, Sonne beim Maximum bereits untergegangen

Bregenz (Vorarlberg): 19:27 / 20:18 / 89 %, Sonnenuntergang 20:41 Uhr

Innsbruck (Tirol): 19:27 / 20:18 / 89 %, Sonnenuntergang 20:34 Uhr

Lienz (Osttirol): 19:28 / 20:18 / 89 %, Sonnenuntergang 20:28 Uhr

Mallnitz (Kärnten): 19:27 / 20:18 / 88 %, Sonnenuntergang 20:28 Uhr

Salzburg: 19:26 / 20:17 / 88 %, Sonnenuntergang 20:28 Uhr

Linz (Oberösterreich): 19:25 / 20:15 / 87 %, Sonnenuntergang 20:24 Uhr

Klagenfurt (Kärnten): 19:28 / 20:18 / 88 %, Sonne beim Maximum bereits untergegangen