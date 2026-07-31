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Blitzeinschlag

Drama über den Wolken: Blitz schlägt in Flieger ein

Drama über den Wolken: Blitz schlägt in Flieger ein
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Kurz nach dem Start trifft es den Airbus mit voller Wucht – 106 Passagiere erleben über Stuttgart einen Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden.

106 Passagiere an Bord eines Eurowings-Fluges von Stuttgart nach Wien erlebten kurz nach dem Abheben einen Schockmoment: Der Airbus A320 wurde in der Luft von einem Blitz getroffen. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, entschieden sich die Piloten daraufhin zur Rückkehr zum Startflughafen.

Rund 40 Minuten nach dem Einschlag setzte die Maschine wieder sicher in Stuttgart auf. Weder die Passagiere noch die Besatzungsmitglieder wurden bei dem Vorfall am Donnerstagabend verletzt.

Technische Inspektion

Eurowings teilte mit, dass die Sicherheit des Fluges zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Das Flugzeug wurde dennoch vorsorglich aus dem Verkehr gezogen und einer eingehenden technischen Inspektion unterzogen. Nach Abschluss der Überprüfung sollte der Airbus bereits am Folgetag wieder im regulären Betrieb eingesetzt werden.

Laut Luftfahrtexperten stellen Blitzeinschläge für gewöhnlich keine Gefahr für moderne Verkehrsflugzeuge dar, da der Rumpf wie ein Faradayscher Käfig wirkt und die elektrische Ladung außen entlangführt. Verkehrsflugzeuge werden im Durchschnitt etwa einmal pro 1.000 Flugstunden von einem Blitz getroffen – ein Vorfall, der in der Luftfahrt somit keine Seltenheit darstellt.

Für die betroffenen Reisenden bedeutete der Vorfall keine dauerhafte Unterbrechung ihrer Reise: Die Airline buchte sie auf andere Verbindungen um, sodass alle Passagiere ihr Ziel Wien zu einem späteren Zeitpunkt erreichen konnten.

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KO KOSMO-Redaktion
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