Vater und Sohn seit Juni vermisst: Polizei findet zwei Leichen

Seit Juni galten sie als vermisst – jetzt hat die Suche nach Vater und Sohn ein tragisches Ende genommen.

In Belgien sind die Leichen eines Mannes und eines Kindes aufgefunden worden, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem seit Juni laufenden Vermisstenfall gehören. Die Polizei geht „stark davon aus“, dass es sich bei dem männlichen Toten um Bryan B. handelt, der vor knapp zwei Monaten gemeinsam mit seinem fünfjährigen Sohn T. spurlos verschwunden war. Die Kinderleiche war bereits am Montagabend in unmittelbarer Nähe – nur wenige Dutzend Meter entfernt – entdeckt worden.

Eine offizielle Identitätsbestätigung steht allerdings noch aus. Belgischen Medienberichten zufolge waren für Dienstagabend Obduktionen beider Leichen geplant.

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Leichen in Onhaye

Der 29-jährige Bryan B. und sein Sohn T. wurden zuletzt am 27. Jänner in Onhaye, einer Gemeinde in der wallonischen Provinz Namur im Süden Belgiens, gesehen. Kurz nach dem Verschwinden der beiden hatte die Polizei in Onhaye das verlassene Fahrzeug des Mannes sichergestellt. Die nun aufgefundenen Leichen wurden ebenfalls in der Nähe dieses Ortes entdeckt.

Eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, die Ermittler gehen „stark davon aus“, dass es sich um Bryan B. und seinen Sohn handelt.

Offene Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft erklärte, man gehe „allen Hypothesen“ nach, um zu klären, was Vater und Sohn zugestoßen sein könnte.

Ob die Behörden einen Verdacht hegen, der Vater könnte seinen Sohn entführt haben, wollte die Polizei nicht kommentieren.