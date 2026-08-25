Kultfigur Ali G kehrt nach 20 Jahren auf die Leinwand zurück (VIDEO)

Eine Kultfigur kehrt zurück – und Sacha Baron Cohen dreht dabei erstmals selbst. Das Comeback verspricht gewohnt ungefilterte Momente.

Ende der 1990er Jahre tauchte er erstmals im Fernsehen auf, bekam bald eine eigene Show und schließlich sogar einen Kinofilm: Ali G. Nun kehrt die schräge Kunstfigur des Schauspielers Sacha Baron Cohen – der auch hinter Borat und Brüno steckt – auf die große Leinwand zurück. Mehr als zwei Jahrzehnte nach „Da Ali G. Show“ und dem Kinofilm „Ali G In Da House“ aus dem Jahr 2002 ist der Möchtegern-Rapper ab 23. Oktober 2026 wieder im Kino zu sehen.

Ali G kehrt zurück

Der neue Film trägt den Titel „Ali G: Who Iz I?“ und präsentiert sich als Mockumentary (Scheindokumentarfilm) rund um den britischen „Bad Boy“. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht.

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Der Film markiert zugleich Cohens Regiedebüt und entstand unter dem Dach der Amazon MGM Studios. Gedreht wurde unter strikter Geheimhaltung – eine Methode, die Cohen bereits bei früheren Projekten wie „Borat“, „Brüno“ oder der Serie „Who Is America?“ konsequent angewendet hat.

Mit seinen exzentrischen Charakteren zielt er darauf ab, sein Umfeld zu unerwarteten, ungefilterten Reaktionen zu verleiten. Im neuen Film trifft Ali G eine erschütternde Nachricht: Seine langjährige Freundin Julie, gespielt von Morgana Robinson, erwartet ein Kind.

Um die wachsende Familie finanziell versorgen zu können, bricht er in die USA auf – in der Hoffnung, dort an vergangene Glanzzeiten anknüpfen zu können.