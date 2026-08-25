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Kroatien

Tragödie bei Dinaric Rallye: Österreicher stirbt bei Unfall

Tragödie bei Dinaric Rallye: Österreicher stirbt bei Unfall
FOTO: Facebook/Dinaric Rallye
1 Min. Lesezeit |

Ein Rallye-Abenteuer endet tragisch: Bei einem Event in Kroatien verliert ein Österreicher sein Leben – die Ermittlungen laufen.

Bei der Dinaric Rallye in der kroatischen Gespanschaft Lika-Senj ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie der Blog von Kristijan Antic berichtet, handelt es sich beim Verstorbenen um einen österreichischen Staatsbürger. Details zum genauen Unfallhergang sowie zur Identität des Mannes wurden vorerst nicht veröffentlicht.

Die örtlichen Behörden haben umgehend Ermittlungen eingeleitet. Die Veranstalter reagierten noch am selben Tag auf den schweren Zwischenfall: Die zweite Wertungsprüfung wurde abgesagt.

Veranstaltung vorerst offen

Die Dinaric Rallye läuft noch bis zum 28. August, ihr Hauptquartier hat die Veranstaltung in Knin. Bei dem Event handelt es sich um eine Rally Raid – eine Disziplin, bei der die Teilnehmer lange Distanzen durch teils extremes und schwer zugängliches Gelände zurücklegen.

Ob und in welcher Form die Veranstaltung nach dem tödlichen Unfall fortgesetzt wird, ist derzeit noch offen.

Weitere Informationen sollen folgen, sobald die zuständigen Behörden entsprechende Angaben freigeben.

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KO KOSMO-Redaktion
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