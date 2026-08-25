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Vermisstensuche

60-Jährige mit Demenz vermisst: Polizei bittet um Hinweise

60-Jährige mit Demenz vermisst: Polizei bittet um Hinweise
FOTO: iStock/Spitzt-Foto
1 Min. Lesezeit |

Eine demenzkranke Frau aus Bad Goisern ist seit Montagvormittag spurlos verschwunden – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Im Zuge der Suche nach einer vermissten 60-Jährigen aus Bad Goisern am Hallstättersee wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Zeugenhinweise. Die Frau, die an Demenz erkrankt ist, verließ am Montag um etwa 9.30 Uhr ihr Zuhause – mit einem dunkelgrauen Fahrrad und offenbar in Richtung des örtlichen Friedhofs. Weder ein Mobiltelefon noch persönliche Dokumente hat sie bei sich.

Unfall nicht ausgeschlossen

Ihr Ehemann schilderte gegenüber den Behörden, dass die Frau sowohl räumlich als auch zeitlich stark desorientiert ist. Damit ist ein Unfall ausdrücklich nicht auszuschließen. Die Vermisste ist rund 1,74 Meter groß, trägt schulterlange braune Haare und war zuletzt in langen, dunkelblauen Jeans gekleidet.

Personen, die die Frau gesehen haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/4102 bei der Polizeiinspektion Bad Goisern zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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