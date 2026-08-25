Direkter zum Flughafen Wien: Ab September gibt es neue Möglichkeiten

Direkter zum Flughafen Wien: Zwei neue Buslinien verbinden bald zentrale Wiener Knotenpunkte ohne Umstieg mit dem Airport.

ÖBB Postbus baut das Streckennetz des Vienna Airport Bus aus: Ab dem 5. September 2026 gehen zwei neue Linien in Betrieb. Die Verbindungen VAB 4 und VAB 5 führen künftig direkt – ohne Umstieg – vom Wien-Karlsplatz beziehungsweise vom Wien-Praterstern zum Flughafen Wien. Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG, bestätigte, dass das Gesamtnetz damit auf fünf Linien anwächst. Als Grund für den Ausbau nennt das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach schnellen Flughafenverbindungen.

Zehn U-Bahn-Haltestellen

Mit der Anbindung von Wien-Karlsplatz und Wien-Praterstern verfügt der Vienna Airport Bus künftig über insgesamt zehn Haltestellen mit direktem Anschluss an das Wiener U-Bahn-Netz sowie an S-Bahnen, Regionalzüge, Straßenbahnen und städtische Buslinien. Das erweiterte Angebot richtet sich laut Postbus sowohl an Flugreisende als auch an Mitarbeitende am Flughafen Wien. Früh- und Nachtfahrten sollen Verbindungen zu Randzeiten sicherstellen; eigens vorgesehene Gepäckablagen in den Fahrzeugen erleichtern zudem den Transport von Reisegepäck.

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Tickets & Preise

Fahrkarten sind online, an Ticketautomaten sowie direkt beim Fahrpersonal erhältlich. Der Einzelfahrschein ist zum Preis von 11 Euro erhältlich, ein Hin- und Rückfahrtticket kostet 20 Euro. Laut Unternehmensangaben profitieren Inhaber der Vorteilscard sowie Studierende von Ermäßigungen; Kinder unter sechs Jahren reisen kostenfrei.