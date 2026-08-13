Kabelbrand legt Wien lahm – auch Flugreisende stecken fest

Ein Brand am Praterstern bringt den Wiener S-Bahn-Betrieb zum Erliegen – und das Chaos trifft auch Flugreisende.

Ein Kabelbrand am Praterstern hat am Donnerstag den Wiener S-Bahn-Betrieb schwer getroffen. Bahninfrastruktur und technische Anlagen wurden in Mitleidenschaft gezogen, die Instandsetzungsarbeiten sind im Gange.

„Derzeit ist auf der Wiener Schnellbahn zwischen Wien-Praterstern und Wien-Quartier Belvedere sowie Wien-Mitte und Wien-Geiselbergstraße kein Zugverkehr möglich“, heißt es auf der Homepage der ÖBB.

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Ausweichrouten & Ersatz

Auf dem Abschnitt zwischen Wien-Mitte und Wien-Geiselbergstraße pendeln Ersatzbusse. Eigens eingesetzte ÖBB-Kundenlenker helfen Fahrgästen dabei, geeignete Ausweichrouten zu finden.

Von der Streckensperrung ist auch der City Airport Train betroffen, der üblicherweise Reisende zum Flughafen Wien befördert. Wer den Flughafen erreichen muss, wird gebeten, auf Fernverkehrszüge ab Wien Hauptbahnhof oder alternativ auf den Vienna Airport Bus umzusteigen.

Kein Bahnverkehr

Wann der reguläre Zugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, steht derzeit nicht fest. „Heute wird jedoch kein Bahnverkehr mehr möglich sein. Es gibt auch Ersatzmaßnahmen und die Fahrausweise werden auch auf den betroffenen Strecken bei den Wiener Linien anerkannt“, heißt es gegenüber dem ORF. Die ÖBB gingen davon aus, dass die Sperre zumindest bis Freitagfrüh anhalten werde.