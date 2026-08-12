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Verkehrschaos

Zug-Chaos in Wien: Lkw beschädigt wichtige Bahnbrücke

Zug-Chaos in Wien: Lkw beschädigt wichtige Bahnbrücke
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Lkw-Unfall bringt den Zugverkehr zwischen zwei Wiener Bahnhöfen ins Stocken – und das Ende der Störung ist noch offen.

Am Mittwochvormittag kam es rund um den Wien Hauptbahnhof zu erheblichen Störungen im Bahnbetrieb. Auslöser war ein Unfall, bei dem ein Lkw eine Brücke im Streckenabschnitt zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien-Meidling beschädigte. Das Ereignis trug sich gegen 8.30 Uhr zu, wie die Pressestelle der ÖBB auf Nachfrage von „Heute“ bestätigte.

Betrieb beeinträchtigt

Infolge der Beschädigung war der Zugverkehr in diesem Bereich beeinträchtigt. Fachleute sind vor Ort, um die betroffene Brücke zu inspizieren und den Umfang des entstandenen Schadens festzustellen. Wann mit einer Normalisierung des Betriebs zu rechnen ist, ließ ein ÖBB-Sprecher vorerst offen.

Reisende, die von den Einschränkungen betroffen sind, haben die Möglichkeit, mit ihren gültigen ÖBB-Tickets auf die Wiener Linien auszuweichen.

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