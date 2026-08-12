Schmuck in Socken versteckt: Pfleger in Oberösterreich festgenommen

Ein Pfleger, ein Rucksack und ein verhängnisvoller Fund: In Oberösterreich endet ein Vertrauensbruch hinter Gittern.

Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land alarmierte am Montag die Polizei, weil sie ihren 23-jährigen Pfleger im Verdacht hatte, Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet zu haben. Der Mann kümmerte sich um ihren 82-jährigen Ehemann.

Schmuck in Socken

Bei der anschließenden Kontrolle des Rucksacks des aus der Slowakei stammenden Pflegers wurden die Beamten fündig: In Socken eingewickelt befand sich darin Schmuck, der der Familie gehörte. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen.

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Nach seiner Einvernahme und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt.