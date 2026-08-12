Schmuck in Socken versteckt: Pfleger in Oberösterreich festgenommen

Ein Pfleger, ein Rucksack und ein verhängnisvoller Fund: In Oberösterreich endet ein Vertrauensbruch hinter Gittern.
Eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Wels-Land alarmierte am Montag die Polizei, weil sie ihren 23-jährigen Pfleger im Verdacht hatte, Schmuck aus ihrer Wohnung entwendet zu haben. Der Mann kümmerte sich um ihren 82-jährigen Ehemann.
Schmuck in Socken
Bei der anschließenden Kontrolle des Rucksacks des aus der Slowakei stammenden Pflegers wurden die Beamten fündig: In Socken eingewickelt befand sich darin Schmuck, der der Familie gehörte. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen.
Nach seiner Einvernahme und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wels überstellt.