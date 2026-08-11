Trickdiebe bieten Hilfe an – und räumen Wohnung aus

Ein freundliches Angebot, eine offene Tür – und plötzlich ist etwas verschwunden. Die Polizei sucht jetzt zwei Verdächtige.

Das Landeskriminalamt Wien-Süd hat die Ermittlungen in einem Fall übernommen, bei dem zwei Personen einem Mann unter dem Vorwand der Hilfsbereitschaft Zugang zu seiner Wohnung verschafften und dort einen Diebstahl begingen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht die Polizei nun Bilder der beiden Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Trickdiebe verschaffen sich nach Angaben der Polizei-Beratung häufig mit vorgetäuschten Notlagen oder als angebliche Handwerker und Amtspersonen Zugang zu Wohnungen. Ziel ist es, dort allein mit den Opfern zu sein und unbemerkt Wertgegenstände zu entwenden.

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Falsches Hilfsangebot

Dem Vorfall war ein scheinbar freundliches Angebot vorausgegangen: Die beiden Unbekannten hatten dem Mann angeboten, ihm die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Erst nachdem die beiden die Wohnung verlassen hatten, stellte das Opfer fest, dass etwas fehlte.

Einer der Verdächtigen ist als junger, kräftig gebauter Mann beschrieben, der zur Tatzeit vollständig in schwarzer Kleidung gekleidet war. Seine Begleiterin trug einen Hoodie, mit dem sie ihr Gesicht weitgehend verdeckte. Wer die Verdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht gesehen hat, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien-Süd zu melden – auch anonyme Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.