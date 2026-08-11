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Fahndungserfolg

16-jähriger Häftling flüchtet bei Haftausgang und begeht 19 Einbrüche

16-jähriger Häftling flüchtet bei Haftausgang und begeht 19 Einbrüche
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wochenlang auf der Flucht, dutzende Delikte – dann stoppte ein technischer Defekt die Reise zweier Männer abrupt.

Am 25. Juli fand die wochenlange Flucht eines 16-jährigen Häftlings aus der Justizanstalt Innsbruck ein abruptes Ende. Der Jugendliche, der eine mehrjährige Freiheitsstrafe verbüßt, hatte einen Haftausgang am 19. Juni genutzt, um sich dem Vollzug zu entziehen. In der Folge soll er gemeinsam mit einem 21-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Perg insgesamt 19 Eigentumsdelikte in den Bezirken Amstetten, Perg, Freistadt und Urfahr-Umgebung begangen haben.

Panne beendet Flucht

Zum Verhängnis wurde den beiden ein technisches Problem: Ein gestohlenes Fahrzeug blieb auf der S10 im Gemeindegebiet von Kefermarkt liegen und zwang sie zum Anhalten. Gegen 22 Uhr wurden der 16-Jährige und der 21-jährige rumänische Staatsangehörige festgenommen – in Begleitung von drei weiteren mutmaßlichen jugendlichen Mittätern.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden Hauptverdächtigen am 26. Juli in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die drei jugendlichen Begleiter wurden auf freiem Fuß angezeigt. Inzwischen wurde der 16-Jährige zurück in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, während der 21-Jährige in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft sitzt.

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