Wien: 16-Jähriger stiehlt Range Rover und erpresst Besitzerin

Ein gestohlener Range Rover, eine Erpressung und eine Waffe – ein 16-Jähriger lieferte der Polizei Wien eine turbulente Verfolgungsjagd.

Ein 16-jähriger Rumäne ist als mutmaßlicher Fahrzeugdieb ins Visier der Ermittler geraten, nachdem er einen auf einer Onlineplattform inserierten Range Rover entdeckt und sich als ernsthafter Kaufinteressent ausgegeben hatte. Im Zuge einer arrangierten Besichtigung brachte er die Verkäuferin dazu, während einer Probefahrt das Fahrzeug zu verlassen – und fuhr anschließend mit dem SUV davon.

Noch im Anschluss an den Diebstahl wandte sich der Jugendliche mit einer Drohung an die Besitzerin: Sollte sie ihm nicht 5.000 Euro überweisen, werde er das Auto in Brand setzen. Die Wienerin ging darauf nicht ein, sondern erstattete Anzeige. Das Fahrzeug wurde schließlich in Wien-Simmering aufgefunden und der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgestellt.

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Zweiter Diebstahl

Noch am selben Abend bemerkte die Frau den mutmaßlichen Täter erneut in der Nähe ihres Range Rovers und verständigte umgehend ihren Ehemann. Als dieser versuchte, den 16-Jährigen festzuhalten, schlug der Jugendliche durch das Autofenster auf ihn ein und bedrohte ihn mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Erneut gelang es dem Burschen, mit dem gestohlenen Fahrzeug zu entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Festnahme in Floridsdorf

In den frühen Morgenstunden des Folgetages stoppten Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Floridsdorf den jungen Rumänen auf der Brünner Straße – am Steuer des gestohlenen SUV. Der 16-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußerte er sich nicht.