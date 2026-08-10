Google Maps denkt jetzt mit – und bestellt sogar Essen

Google Maps denkt mit – und übernimmt bald Aufgaben, die weit über das bloße Navigieren hinausgehen.

Google Maps hat ein weitreichendes Update erhalten, das den Kartendienst grundlegend verändert: Mit der neuen Funktion „Ask Maps“ wandelt sich die App zu einem KI-gestützten Assistenten, der Nutzern bei einer Vielzahl alltäglicher Aufgaben zur Hand geht. Besonders auffällig ist dabei die Möglichkeit, über die App direkt Essen zu bestellen. Wer Hunger hat, nennt schlicht seine Wünsche – das System übernimmt dann die Suche nach einem geeigneten Restaurant, befüllt den Warenkorb und zeigt eine Übersicht zur abschließenden Bestätigung.

Dabei fließen auch persönliche Präferenzen und Ernährungsgewohnheiten der Nutzer in die Auswahl ein.

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Hotelsuche & Events

Wie heise online berichtet, soll Google Maps künftig auch die Hotelsuche deutlich komfortabler gestalten. Nutzer können dabei spezifische Anforderungen formulieren – etwa ein gut bewertetes Haus mit künstlerischem Charakter in unmittelbarer Nähe von Restaurants. Die App gleicht daraufhin Preise und Verfügbarkeiten verschiedener Buchungsplattformen ab.

Darüber hinaus können Konzerte und Veranstaltungen auf dieselbe Weise gefunden werden, wobei Tickets direkt über die Anwendung buchbar sind.

Gmail-Verknüpfung

Zusätzlich lässt sich Google Maps mit Gmail und dem Google-Kalender verbinden. Das System erkennt dadurch automatisch bevorstehende Flug- oder Hotelbuchungen und berücksichtigt diese bei der Tagesplanung. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Vorerst stehen die neuen Funktionen ausschließlich in den USA zur Verfügung.

Dort ist die Essensbestellung zudem auf Restaurants beschränkt, die mit Partnern wie Square, Toast oder Uber Eats kooperieren. Google hat allerdings angekündigt, den Dienst schrittweise auf weitere Regionen auszuweiten.

Auf diese Weise lassen sich auch komplexere Anfragen stellen – etwa die Suche nach einem Ort, an dem man sein Smartphone bei niedrigem Akkustand aufladen kann.