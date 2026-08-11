Tiroler Bob-Pilot heiratet Playboy-Schönheit

Zwei Spitzensportler, ein Eiskanal und eine Liebe, die schneller zum Altar führte, als mancher Schlitten ins Ziel kommt.

Was zwei Menschen im Eiskanal verbindet, hält offenbar auch fürs Leben. Markus Treichl und Vanessa Mark, beide dem Bobsport verschrieben, haben geheiratet – die Trauung fand in der Pfarrkirche von Sistrans statt. Ihr Weg zum Traualtar begann vergleichsweise rasant: Nur einen Tag nach dem Heiratsantrag vom 7. Oktober 2025 traten die beiden bei der Sporthilfe-Gala in Wien gemeinsam ins Rampenlicht – als frisch verlobtes Paar, das keinen Hehl aus seinem Glück machte.

Karriere im Eiskanal

Der Tiroler Bob-Pilot Treichl brachte zuletzt bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo seine Erfahrung auf die Bahn, belegte dort sowohl im Zweier- als auch im Viererbob den neunten Rang. Seine Frau Vanessa Mark, gebürtige Deutsche und Anschieberin von Beruf, kann ihrerseits auf einen Karrierehöhepunkt verweisen: 2024 krönte sie sich gemeinsam mit Pilotin Lisa Buckwitz zur Weltmeisterin.

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Doch Mark sorgte nicht allein mit Leistungen im Eiskanal für Aufmerksamkeit. Vor den Olympischen Winterspielen stand sie für den deutschen „Playboy“ vor der Kamera – ein Auftritt, der weit über die Sportberichterstattung hinaus Gesprächsstoff lieferte.