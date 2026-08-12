Räumungsstreit in Österreich: Vermieter greift zum Gewehr

Ein Streit ums Wohnen eskaliert in Kärnten auf dramatische Weise – ein Vermieter greift zur Waffe, um seinen Willen durchzusetzen.

In der Kärntner Gemeinde Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau soll ein 70-jähriger Mann seinen 48-jährigen Mieter mit einer Langwaffe bedroht haben. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwochmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstagabend.

Räumungsklage als Auslöser

Auslöser war offenbar eine beim Bezirksgericht anhängige Räumungsklage gegen den Mieter – der Vermieter soll die Waffe eingesetzt haben, um dem laufenden Verfahren zusätzlichen Druck zu verleihen.

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Die Polizei rückte umgehend aus und stellte das Kleinkalibergewehr samt Munition sicher. Gegen den Tatverdächtigen wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt blieb der Mann auf freiem Fuß – er wurde angezeigt.