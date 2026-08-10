Bahn-Chaos in Wien: Neue Sperren treffen Tausende Pendler

Wer im Wiener Norden pendelt, braucht ab Montag starke Nerven – und einen guten Alternativplan.

Ab Montag verschärfen sich die Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler im Wiener Norden spürbar. Nachdem die Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke ihrer Vollendung entgegengehen, werden nun auch die Nordstrecken ab Wien-Floridsdorf in die Sperren einbezogen. Die Unterbrechungen gelten bis zum 6. September und stehen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Zugsicherungssystems ETCS 2 (europäischer Sicherheitsstandard). Die ÖBB versprechen sich davon künftig einen dichteren, zuverlässigeren und leistungsfähigeren Bahnverkehr in der Ostregion.

Konkret betroffen sind die Nordwestbahn bis Wien-Jedlersdorf, die Nordbahn bis Süßenbrunn sowie die Laaer Ostbahn bis Gerasdorf. Der REX3 beginnt und endet bereits in Korneuburg, der REX2 in Wolkersdorf. Züge der Linie REX1 werden über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Wien-Hauptbahnhof umgeleitet.

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Ersatzverkehr im Detail

Für Reisende aus dem Weinviertel steht ein Schienenersatzverkehr bereit, ÖBB-Personal ist an den Bahnhöfen zur Unterstützung im Einsatz. Auf der Nordwestbahn stellt die Linie SV903 eine Direktverbindung zwischen Wien-Jedlersdorf und Wien-Floridsdorf her, wobei die Haltestelle Wien-Brünner Straße während dieser Zeit nicht angefahren wird. Von Korneuburg aus verkehren zusätzlich die Direktlinien SV913 nach Wien-Praterstern und SV923 nach Wien-Handelskai.

Auf der Laaer Ostbahn bedienen die Buslinien SV902 ab Gerasdorf und SV912 ab Wolkersdorf die Strecke nach Wien-Floridsdorf, mit Zwischenstopps in Wien-Leopoldau und der Heinrich-von-Buol-Gasse an der Siemensstraße. Auf der Nordbahn verbindet die Ersatzlinie SV901 Süßenbrunn über den Rennbahnweg mit dem Kagraner Platz. Zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern bleiben auf der Stammstrecke zwei Ersatzbuslinien aktiv – eine ohne Zwischenstopps sowie eine mit Haltemöglichkeiten entlang der Strecke.

Folgesperren ab September

Mit dem Auslaufen der Sommersperren am 6. September ist die Reihe der Baumaßnahmen jedoch nicht abgeschlossen. Bereits am darauffolgenden Tag, dem 7. September, beginnt die auf 14 Monate angesetzte Hauptsperre des Südabschnitts der Stammstrecke zwischen Wien-Praterstern und Wien-Hauptbahnhof beziehungsweise Wien-St. Marx. Im Rahmen dieser Arbeiten erneuern die ÖBB unter anderem Viadukte, Brücken und Gleisanlagen, verlängern Bahnsteige und modernisieren die Haltestellen Wien-Rennweg und Wien-Quartier Belvedere.