Neue S-Bahn-Sperren ab August: Diese Strecken sind betroffen

Ab 10. August trifft es gleich mehrere Bahnstrecken im Wiener Norden – und das ist erst der Anfang größerer Einschränkungen.

Die Sommerbaustellen rund um die Wiener S-Bahn treten in eine neue Phase. Bereits seit Anfang Juli laufen zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf Arbeiten im Zuge des S-Bahn Wien Upgrades – nach Angaben der ÖBB planmäßig. Mit dem 10. August beginnt nun ein weiterer Abschnitt: Um das neue digitale Zugsicherungssystem ETCS Level 2 in Betrieb nehmen zu können, werden mehrere nördliche Anschlussstrecken temporär gesperrt. Bis zum 6. September müssen Fahrgäste auf diesen Strecken mit Streckensperrungen, Schienenersatzverkehr und angepassten Fahrplänen rechnen.

Betroffene Strecken

Von den Einschränkungen betroffen sind Verbindungen in Richtung Wien-Jedlersdorf, Gerasdorf und Wien-Süßenbrunn. Darüber hinaus kommt es bei den Linien S1, S2, S3 und S4 sowie bei mehreren Regionalexpress-Zügen zu Fahrplanänderungen. Auf allen betroffenen Abschnitten richten die ÖBB Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Diese Ersatzbusse steuern unter anderem die zentralen Umsteigeknoten Wien-Floridsdorf, Wien-Handelskai, Wien-Praterstern und Wien-Kagran an, wo Anschlüsse an die U-Bahn-Linien U1, U2 und U6 bestehen.

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Gesperrt werden folgende Streckenabschnitte: die Nordwestbahn zwischen Wien-Praterstern und Wien-Jedlersdorf, die Laaer Ostbahn zwischen Wien-Praterstern und Gerasdorf sowie die Nordbahn zwischen Wien-Praterstern und Wien-Süßenbrunn.

Im Fernverkehr endet der REX3 während der Sperre bereits in Korneuburg, der REX2 in Wolkersdorf. Die Züge der Linie REX1 werden über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Wien Hauptbahnhof umgeleitet.

Für die einzelnen Strecken gelten folgende Ersatzregelungen: Auf der Nordwestbahn stellt die Buslinie SV903 eine Direktverbindung zwischen Wien-Jedlersdorf und Wien-Floridsdorf her, die Linie SV923 fährt zum Wien-Handelskai. Auf der Laaer Ostbahn verkehren die S2-Züge bis Gerasdorf, die REX2-Züge bis Wolkersdorf – von dort übernehmen die Ersatzbusse SV902 und SV912 die Weiterbeförderung nach Wien-Floridsdorf, mit zusätzlichen Halten in Wien-Leopoldau und in der Heinrich-von-Buol-Gasse. Auf der Nordbahn endet die S1 in Wien-Süßenbrunn; Busse der Linie SV901 übernehmen von dort die Weiterfahrt über den Rennbahnweg bis zum Wien-Kagran. Das bereits bestehende Zwei-Buslinien-Konzept zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf bleibt den gesamten Sommer über aufrecht.

Halt entfällt

Ebenfalls ab 10. August entfällt der Halt Wien-Quartier Belvedere. Hintergrund ist der verstärkte Einsatz der neuen Cityjet-Doppelstockzüge, die aufgrund der Bahnsteiglänge dort derzeit noch nicht halten können. Als Ausgleich werden ÖBB-Tickets während der Sperre auf den Wiener-Linien 18, 62 und O zwischen Wien Hauptbahnhof, Wien-Quartier Belvedere und Wien-Rennweg anerkannt.

Unmittelbar nach Ende der Sommerferien folgt die nächste große Einschränkung: Ab 7. September beginnt die 14-monatige Hauptsperre der Wiener Stammstrecke zwischen Wien Hauptbahnhof beziehungsweise Wien-St. Marx und Wien-Praterstern. In diesem Zeitraum werden Brücken, Viadukte, Gleise und Bahnsteige umfassend erneuert sowie das neue Zugsicherungssystem weiter ausgebaut.