Busse statt Bahn – Brennerstrecke wochenlang gesperrt

Wer in den nächsten Wochen über den Brenner reisen will, braucht Geduld – und einen alternativen Plan.

Aufgrund von Bauarbeiten auf beiden Seiten der Staatsgrenze ist die Brennerbahnstrecke von Samstag bis 1. August vollständig gesperrt. Auch im Fernverkehr kommt es bereits seit Freitag zu Einschränkungen. Wie ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair erklärte, sind ab Freitag zwei der täglich fünf Fernverkehrsverbindungen betroffen. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen übernehmen Busse im Schienenersatzverkehr den Personentransport.

Zweiphasige Bauarbeiten

Die Baumaßnahmen auf österreichischer Seite sind in zwei Phasen unterteilt. Vom Samstag bis zum 23. Juli verkehren Regionalzüge lediglich auf dem Abschnitt zwischen Innsbruck und Gries am Brenner, während zwischen Steinach am Brenner und dem Brenner Ersatzbusse eingesetzt werden.

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Ab Donnerstag, dem 23. Juli, erstrecken sich die Arbeiten auf die gesamte österreichische Brennerstrecke von Innsbruck bis zum Brennerpass. Im Zuge dieser zweiten Bauphase werden unter anderem Frostschäden im Mühltaltunnel behoben – mit 872 Metern der längste Tunnel auf österreichischer Seite der Brennerbahn.

Ersatzverkehr ab Juli

Ab dem 23. Juli verbindet der Schienenersatzverkehr den Innsbrucker Hauptbahnhof mit dem Bahnhof Brenner, wobei eine eingeschränkte Fahrradmitnahme möglich ist.

Die Ortschaft St. Jodok am Brenner wird über einen eigens eingerichteten Pendelverkehr mit Kleintaxis angebunden.

Auch auf Südtiroler Seite ist zwischen Brenner und Brixen ein Ersatzverkehr auf der Schiene eingerichtet.