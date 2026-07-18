Auto rast in Gastgarten – mehrere Verletzte

Ein Fahrzeug rast in einen Gastgarten – mitten im Touristenort Velden am Wörthersee endet ein Kaffeehausbesuch im Chaos.

In Velden am Wörthersee hat sich ein schwerer Unfall ereignet: Ein Fahrzeug prallte mit voller Kraft in den besetzten Gastgarten eines Kaffeehauses. Während sich einige Gäste noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurden andere dabei verletzt. „Die Personen sind teilweise schwer verletzt, Lebensgefahr besteht keine“, gibt Polizeisprecherin Kristina Kapellari bekannt.

Kein Anschlag

Am Steuer des Fahrzeugs befand sich eine ältere Frau, die zum Zeitpunkt des Unfalls nur langsam gefahren war. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein medizinischer Notfall der Auslöser gewesen sein. „Es handelt sich also um keinen Anschlag, wie einige bereits vermuten“, stellt die Polizeisprecherin klar.

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Im Kärntner Tourismusort Velden am Wörthersee herrscht Schock. Die Polizei bestätigt mehrere Verletzte, derzeit läuft ein Großeinsatz.