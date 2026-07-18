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Verkehrsunfall

Leitschiene bohrt sich in Pkw – zwei Männer sterben auf A1

Leitschiene bohrt sich in Pkw – zwei Männer sterben auf A1
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Tote, eine Schwerverletzte, 14 Kilometer Stau – ein Morgen auf der A1, der für immer in Erinnerung bleibt.

Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstagmorgen zwei Männer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Eine weitere Person, die sich im Fahrzeug befand, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Laut Notruf Niederösterreich ereignete sich der Unfall kurz vor 7.00 Uhr in der Nähe der Gemeinde Oed, in Fahrtrichtung Wien.

Leitschiene durchbohrt Pkw

Das Fahrzeug prallte gegen eine Leitschiene, die sich dabei in den Pkw bohrte. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin an die Unfallstelle aus – darunter mehrere Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren sowie die Polizei und der Notarzthubschrauber Christophorus 15. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät.

Die schwerverletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Linz transportiert.

Massive Verkehrsbehinderungen

Der betroffene Abschnitt der A1 in Richtung Wien wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Laut ÖAMTC staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund 14 Kilometern. Zeitweise war es möglich, die Unfallstelle auf einer Spur zu passieren.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen.

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