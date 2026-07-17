Motorradfahrer stirbt nach Frontalcrash mit Alkolenker

Alkohol, Tempo, Gegenfahrbahn – in Esternberg endet ein Donnerstagabend für einen Motorradfahrer tödlich.

In Esternberg im Bezirk Schärding ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Der Mann war in Richtung Münzkirchen unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrspur geriet und ein Ausweichen für ihn nicht mehr möglich war.

Alkohol & Geschwindigkeit

Der 36-jährige Autofahrer aus Esternberg räumte gegenüber den eintreffenden Beamten noch an der Unfallstelle ein, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein und dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Blutalkoholwert von 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde ihm noch vor Ort abgenommen.

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Kampf ums Leben

Durch die Wucht des Frontalaufpralls wurde der 56-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und prallte gegen eine Gartenmauer. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, leiteten umgehend die Rettungskette ein und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Die Rettungskräfte kämpften noch an der Unfallstelle um das Leben des Mannes aus dem Innviertel. Die schweren Verletzungen, die er bei dem Zusammenstoß erlitten hatte, erwiesen sich jedoch als nicht überlebbar – kurz nach seiner Einlieferung ins Klinikum Passau verstarb er.