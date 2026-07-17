Budapest–Belgrad-Bahn: Ungarn stellt Start in ein bis zwei Monaten in Aussicht

Jahrelange Verzögerungen, technische Probleme, ein Unglück mit 16 Todesopfern und Korruptionsermittlungen – nun gibt es erneut Hoffnung auf einen baldigen Start.

Der ungarische Premierminister Péter Magyar hat in Aussicht gestellt, dass auf der Schnellbahnstrecke Budapest–Belgrad schon in ein bis zwei Monaten wieder Personenzüge rollen könnten. Auf einer Pressekonferenz am 16. Juli erklärte er, dass Verkehrs- und Investitionsminister Dávid Vitézy in den kommenden Tagen nach Serbien reisen werde. Dort soll er mit Vertretern der serbischen Regierung über die Abstimmung der Signal- und Sicherheitssysteme auf der gemeinsamen Strecke beraten. Einen konkreten Starttermin nannte Magyar allerdings auch diesmal nicht.

Das Großprojekt hat eine lange Vorgeschichte: Die Vorbereitungen für den ungarischen Streckenabschnitt begannen im Juli 2020, der feierliche Spatenstich folgte am 15. Oktober 2021. Mit den eigentlichen Bauarbeiten wurde 2022 begonnen. Ab dem 1. Mai desselben Jahres wurde der Personenverkehr auf dem Abschnitt Budapest–Kelebia vollständig eingestellt und durch Busse ersetzt. Die wesentlichen Arbeiten an den Gleisen sind inzwischen abgeschlossen, die Bauunternehmen haben die Strecke im Frühjahr weitgehend verlassen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Der ungarische Abschnitt wird zu rund 85 Prozent durch einen Kredit der chinesischen Export-Import Bank finanziert. Seine Kosten werden mittlerweile auf rund eine Billion Forint und damit auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Der serbische Streckenabschnitt wurde separat finanziert. Das Gesamtvorhaben ist Teil der chinesischen Seidenstraßen-Initiative und zählt zu den größten Eisenbahnprojekten in Mittel- und Südosteuropa.

Verzögerte Inbetriebnahme

Der Güterverkehr wurde auf dem modernisierten ungarischen Abschnitt bereits am 27. Februar wieder aufgenommen. Für den Personenverkehr müssen jedoch noch zusätzliche technische und sicherheitsrechtliche Voraussetzungen erfüllt werden. Nach Angaben der ungarischen Seite müssen die in Serbien und Ungarn eingesetzten Sicherungssysteme aufeinander abgestimmt werden. Gleichzeitig ist die Überprüfung und Zulassung der auf dem ungarischen Abschnitt installierten Signaltechnik noch nicht vollständig abgeschlossen.

Ursprünglich hatte der frühere ungarische Bau- und Verkehrsminister János Lázár im Dezember 2025 den 20. Februar 2026 als möglichen Termin für die Freigabe der Strecke genannt. Danach war von einem Start zwischen Ende Februar und dem 15. März die Rede. Später wurde Ostern als neues Ziel ausgegeben – doch auch dieser Termin verstrich ohne Aufnahme des Personenverkehrs. Sollte sich der nun von Magyar genannte Zeitrahmen bewahrheiten, könnten die ersten Personenzüge im August oder September fahren. Ein offiziell bestätigtes Datum gibt es weiterhin nicht.

Für die Region rund um Budapest ist das Projekt von großer Bedeutung. Die Arbeiten betreffen die Bahnlinie 150, die Dunaharaszti und mehrere Gemeinden im Umland der ungarischen Hauptstadt verbindet. Der modernisierte Abschnitt wurde weitgehend zweigleisig ausgebaut und ist für Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern ausgelegt. Früheren Angaben der ungarischen Staatsbahn MÁV zufolge soll die Fahrzeit zwischen Budapest und Kelebia künftig auf rund 90 Minuten sinken. Zwischen Budapest und Belgrad sind mehrere direkte Zugverbindungen pro Tag vorgesehen. Ein endgültiger Fahrplan wurde bislang aber nicht veröffentlicht.

Tragödie in Novi Sad

Der serbische Teil der Strecke von Belgrad bis zur ungarischen Grenze wurde in mehreren Etappen modernisiert. Die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Novi Sad ging im März 2022 in Betrieb. Der Abschnitt von Novi Sad über Subotica bis zur ungarischen Grenze wurde am 3. Oktober 2025 offiziell eröffnet.

Das Projekt war jedoch von Beginn an von Kontroversen begleitet und geriet nach der Tragödie vom 1. November 2024 am Bahnhof Novi Sad endgültig in den Fokus der Öffentlichkeit. Damals stürzte das massive Betonvordach am Haupteingang des Bahnhofs ein. Vierzehn Menschen starben unmittelbar, zwei weitere Opfer erlagen später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Insgesamt kamen damit 16 Menschen ums Leben.

Das Bahnhofsgebäude war zuvor im Zusammenhang mit dem Schnellbahnprojekt umfassend renoviert worden. Ob und in welchem Umfang auch das später eingestürzte Vordach Gegenstand dieser Arbeiten war, wurde zunächst unterschiedlich dargestellt und ist Teil der juristischen Aufarbeitung.

Das Unglück löste in Serbien eine landesweite Protestbewegung aus, die vor allem von Studierenden getragen wurde. Die Demonstrierenden werfen den Behörden Korruption, mangelnde Transparenz und staatliches Versagen vor. Parallel laufen mehrere getrennte Ermittlungen und Gerichtsverfahren zur baulichen, politischen und finanziellen Verantwortung.

Am 13. Juli 2026 wurde bekannt, dass das Berufungsgericht in Novi Sad die Anklage gegen den früheren Bauminister Goran Vesić und fünf weitere Beschuldigte bestätigt hat. Ihnen werden schwere Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit im Zusammenhang mit fehlerhaften beziehungsweise nicht ordnungsgemäß ausgeführten Bauarbeiten vorgeworfen. Daneben untersucht die serbische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität mögliche Korruption und finanzielle Unregelmäßigkeiten beim Ausbau der Bahnstrecke.