Rapid lädt ein: Großes Familienfest vor Testspiel gegen den HSV

Grün-weiß feiert sich selbst – und alle dürfen dabei sein. Rapid öffnet die Tore für ein großes Familienfest in Hütteldorf.

Noch vor dem Anpfiff des Testspiels gegen den Hamburger SV lädt SK Rapid seine Anhängerinnen und Anhänger am Samstag, dem 18. Jänner, zum grün-weißen Familienfest nach Wien-Hütteldorf ein. Der Eintritt ist frei, Tickets für das anschließende Heimspiel sind gesondert erhältlich. Von 14:00 bis 17:00 Uhr öffnet der Kunstrasenplatz neben dem Allianz Stadion seine Tore – als Treffpunkt für die ganze Familie und als stimmungsvoller Auftakt in die neue Saison.

Buntes Programm

Das Programm hält für jeden etwas bereit: Hüpfburgen, eine Torschusswand, die grün-weiße Fußball-Dartsanlage, das SK Rapid Glücksrad, ein Merchandising-Abverkaufsstand sowie Autogrammstunden mit ehemaligen und aktuellen Rapidlerinnen und Rapidlern sorgen für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot. Besonderes Highlight ist eine Sonderstation zum Jubiläum „10 Jahre Allianz Stadion“ – inklusive Gewinnspiel.

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Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Da rund um das Stadion an Spieltagen kaum Parkplätze verfügbar sind, empfiehlt der Verein die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zeitplan

Um 14:00 Uhr erfolgt der Einlass auf das Gelände – der Zugang befindet sich direkt neben der Einfahrt zur SK Rapid Garage in der Keißlergasse. Um 14:30 Uhr findet eine Autogrammstunde mit Steffen Hofmann und Christian Keglevits statt.

Um 15:30 Uhr folgt eine Autogrammstunde mit zwei Spielerinnen sowie zwei Spielern des SK Rapid. Ab 16:00 Uhr sind Raimund Hedl, Ümit Korkmaz, Mario Pavelic, Rene Wagner und Florian Sturm für Autogramme verfügbar.

Um 16:30 Uhr wird ein gemeinsames Familienfoto gemacht, bevor die Veranstaltung um 17:00 Uhr endet.

Der Einlass in das Allianz Stadion erfolgt um 17:30 Uhr.