England gegen Frankreich: Mbappé jagt Messis Weltrekord

Ein Abschied, ein Rekord, ein letztes Aufbäumen – das Spiel um Platz drei steckt voller Brisanz.

Nach zwölf Jahren endet eine Ära. Didier Deschamps tritt nach diesem Spiel als Trainer der französischen Nationalmannschaft ab – und hinterlässt eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: WM-Gold 2018, WM-Silber 2022, EM-Finale 2016. „Ich bin sehr glücklich und stolz auf alles, was wir mit der Mannschaft erreicht haben“, sagte Deschamps.

Ob am Ende Halbfinale oder Finale stehe, sei für ihn persönlich letztlich nicht entscheidend. Für seine Spieler dürfte das anders aussehen – sie wollen ihren Trainer mit einem Sieg verabschieden. Wie tief die Bindung geht, beschrieb Ex-Nationalspieler Olivier Giroud mit ungewöhnlich persönlichen Worten: „Er ist für einige Spieler wie ein zweiter Vater. Das war bei mir nicht der Fall, aber er hat mir so oft das Vertrauen gegeben, dass ich ihm das auf dem Platz immer zurückzahlen wollte.“

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Das Spiel zwischen Frankreich und England findet am 18. Juli 2026 um 23:00 Uhr MESZ im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, statt.

Mbappés Rekordchance

Neben dem Abschied gibt es noch einen weiteren Anreiz, der die Stürmer antreibt. Lionel Messi und Kylian Mbappé teilen sich mit je acht Treffern die Spitze der Torschützenliste. Jude Bellingham und Harry Kane lauern mit sechs Toren im Rücken.

2022 sicherte sich Mbappé den Goldenen Schuh, 2018 war es Kane. Für den 27-jährigen Franzosen ist diesmal sogar mehr drin als nur die Auszeichnung: Mit 20 WM-Toren fehlt ihm nur ein einziger Treffer auf Messis Karriererekord. Sollte der Argentinier tatsächlich seine letzte WM spielen, könnte Mbappé eine Bestmarke aufstellen, die wohl für Jahrzehnte Bestand haben wird.

Tuchels schwere Last

Während Deschamps diesem Abend mit einer gewissen Gelassenheit entgegensehen darf, lastet auf Thomas Tuchel nach dem Halbfinal-Aus deutlich mehr Druck. Englische Medien berichteten zwar von Rückhalt seitens des Verbandes. Doch ein verlorenes Spiel um Platz drei würde eine bis zur 85. Minute des Halbfinales eigentlich überzeugende WM mit einem bitteren Nachgeschmack beenden.

Tuchel selbst gab sich kämpferisch: „Es ist eine große Leistung, das Halbfinale erreicht zu haben. Aber das will momentan niemand hören, ich übrigens auch nicht.“ Und er versprach: „Wir werden uns professionell auf das Spiel vorbereiten.“ Wie schwer das werden dürfte, machte Stürmerstar Harry Kane deutlich. „Keine Worte sind im Moment stark genug, um dieses Gefühl der Leere im Magen zu überwinden“, schrieb der 32-Jährige auf X.

Auch der finanzielle Rahmen ist nicht zu unterschätzen. Der dritte Platz bringt rund 1,75 Millionen Euro mehr Preisgeld als der vierte – selbst für Verbände mit solider Kassenlage kein Betrag, den man leichtfertig liegen lässt. Darüber hinaus bietet die Partie Spielern mit wenig Turniereinsatz die Chance, sich zu zeigen und Spielpraxis zu sammeln.

Eine reine B-Elf werden weder Deschamps noch Tuchel aufstellen – dafür sind die sportlichen und wirtschaftlichen Argumente zu gewichtig.

ServusTV überträgt das kleine Finale heute ab 23:00 Uhr live im Free-TV sowie im Livestream auf ServusTV On.