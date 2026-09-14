Neue Hoffnung bei Lungenkrebs: BioNTech-Medikament überzeugt

Wo jahrelang Stillstand herrschte, liefert BioNTech nun Zahlen, die Krebspatienten aufhorchen lassen.

Ein neues Medikament des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech weckt bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs berechtigte Hoffnung auf eine deutlich längere Überlebenszeit. Der Antikörper Gotistobart, der gemeinsam mit dem US-Unternehmen OncoC4 entwickelt wurde, hat sich in einer klinischen Studie als wirksam erwiesen.

Klare Studiendaten

Patienten, die Gotistobart erhielten, erreichten ein mittleres Gesamtüberleben von 18,5 Monaten. In der Vergleichsgruppe, die mit dem Chemotherapeutikum Docetaxel behandelt wurde, lag dieser Wert bei lediglich 10,0 Monaten.

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Das Ergebnis ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Patienten mit einem Plattenepithelkarzinom der Lunge in den vergangenen zehn Jahren kaum von therapeutischen Fortschritten profitieren konnten. Erschwerend kommt hinzu, dass in jüngster Zeit gleich sechs weitere Phase-3-Studien in diesem Bereich ohne Erfolg geblieben sind.

Wirkweise & Nebenwirkungen

Der Wirkstoff greift gezielt in das Immungeschehen rund um den Tumor ein: Gotistobart bindet an den Immunrezeptor CTLA-4 und reduziert dadurch regulatorische T-Zellen im Tumorumfeld – mit dem Ziel, die körpereigene Immunabwehr gegen den Krebs wieder zu aktivieren.

Schwere Nebenwirkungen wurden bei 44,4 Prozent der mit Gotistobart behandelten Patienten dokumentiert – und damit etwas seltener als in der Chemotherapie-Gruppe.

Der zweite Studienabschnitt, der für eine mögliche Zulassung erforderlich ist, läuft derzeit in mehr als 160 Zentren weltweit.