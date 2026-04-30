Obdachloser bedroht Taxler mit Messer – Kollegen überwältigen ihn

Ein Messer, zwei bedrohte Taxilenker – und Kollegen, die kurzerhand selbst eingriffen. Klagenfurt erlebte einen ungewöhnlichen Mittwochnachmittag.

In Klagenfurt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Messerangriff auf zwei Taxilenker gekommen. Ein 24-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz stieg in das Fahrzeug eines Taxilenkers ein und bedrohte diesen mit einem Messer.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor das Taxi, wo der Tatverdächtige auch einen zweiten Taxilenker mit der Waffe bedrohte.

Kollegen greifen ein

Mehrere Berufskollegen der beiden Bedrohten wurden auf die Situation aufmerksam, griffen beherzt ein und konnten den Mann gemeinsam überwältigen.

Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie ihn fest.

Der bereits polizeilich bekannte Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.