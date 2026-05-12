Sergej Barbarez gibt Bosniens WM-Kader bekannt!

Die Zmajevi haben ihren WM-Kader – mit bewährten Kräften, hungrigen Talenten und einem Gruppenlos, das keine Verschnaufpause erlaubt.

Die bosnische Fußballnationalmannschaft, die Zmajevi (Drachen), hat ihren Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Bosnien-Herzegowina präsentierte als erstes Team seinen 26-Mann-Kader für die Fußball-WM 2026. In der Gruppenphase trifft Bosnien-Herzegowina auf Kanada, die Schweiz und Katar – allesamt Gegner, gegen die es gilt, sich von Beginn an zu behaupten.

Das Auftaktspiel steigt am 12. Juni in Toronto gegen Kanada, ehe am 18. Juni das Duell mit der Schweiz folgt. Den Abschluss der Gruppenphase bildet die Partie gegen Katar in Seattle.

Vorbereitung & Kader

Vor dem Turnier stehen zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Am 29. Mai empfangen die Zmajevi in Sarajevo Nordmazedonien, bevor es am 6. Juni nach St. Louis geht, wo Panama als Testgegner wartet.

Der nominierte Kader präsentiert sich breit aufgestellt. Zwischen den Pfosten stehen Nikola Vasilj, Martin Zlomislic und Osman Hadzikic zur Verfügung. Die Defensive bilden Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic sowie der erfahrene Sead Kolasinac.

Im Mittelfeld setzt der Nationaltrainer auf Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic und Esmir Bajraktarevic. Im Angriff vertraut man auf Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic sowie Routinier Edin Dzeko.

Erweitertes Aufgebot

Darüber hinaus wurden folgende Spieler vornominiert und befinden sich damit im erweiterten Aufgebot: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Djakovac, Dario Saric, Amer Gojak und Haris Hajradinovic.