YouTuber Lil Narcis (23) tot in Kroatien gefunden

Ein beliebter YouTuber verschwindet spurlos – Wochen später endet die Suche mit einer tragischen Gewissheit.

Die Polizei in Gliwice (Oberschlesien) hat die Suche nach dem polnischen YouTuber Nikodem Cizewski, der unter dem Namen Lil Narcis bekannt war, offiziell eingestellt. Wie das Portal TMZ berichtet, wurde seine Leiche in Kroatien gefunden. Zur Todesursache äußerten sich die Behörden bislang nicht.

Zuletzt hatte der YouTuber am 8. April Kontakt zu seiner Familie – danach galt er als vermisst.

Lil Narcis‘ Karriere

Lil Narcis hatte sich auf YouTube mit frechen Comedy-Videos, Lifestyle-Inhalten und provokanten Diss-Tracks eine treue Fangemeinde von mehr als 450.000 Abonnenten aufgebaut, einzelne Videos erzielten Millionen von Aufrufen. Trotz dieses Erfolgs zog er sich schließlich aus der Öffentlichkeit zurück – sein letzter Upload datiert auf November 2021.

Nach Bekanntwerden der Todesnachricht meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort und sprachen der Familie des Verstorbenen ihr Mitgefühl aus.