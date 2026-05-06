ÖFB-Talent wechselt zu bosnischer Nationalmannschaft

Ein Talent wechselt das Trikot – und hinterlässt beim ÖFB eine Lücke, die so schnell niemand schließen wird.

Ermin Mahmić wechselt zur Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina – das ist nun offiziell. Emir Spahic, Direktor der bosnischen Auswahl, bestätigte, dass der offensive Mittelfeldspieler ab dem 1. Mai spielberechtigt ist. Die FIFA veröffentlichte die entsprechende Meldung auf ihrer Website. Der Marktwert des Talents wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Der am 14. März 2005 in Wels geborene Mahmić läuft derzeit für Slovan Liberec in der tschechischen Liga auf und zeigte sich in dieser Saison in starker Form: acht Treffer und fünf Vorlagen stehen zu Buche. In Österreich wird sein Abgang mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Tageszeitung Heute bezeichnete ihn als Schlüsselspieler im U21-Team von Trainer Peter Perchtold und als eines der aufregendsten Talente im österreichischen Nachwuchsbereich. Noch im März 2026 lief er zuletzt für die österreichische U21 auf.

Verlust für Österreich

Für Mahmić eröffnet der Verbandswechsel neue Perspektiven – Einsätze in der österreichischen A-Nationalmannschaft wären in absehbarer Zeit kaum realistisch gewesen. Mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft könnte er schon bald sein Debüt für Bosnien und Herzegowina feiern.

Das Sportportal Laola1 spricht von einem schweren Schlag für den ÖFB. Der in Tschechien aktive Akteur war in der österreichischen U21 einer der wertvollsten Spieler überhaupt und prägte das Spiel von Perchtolds Team maßgeblich mit.

Bosniens neue Option

Angesichts seiner Leistungen könnte Mahmić für Bosnien und Herzegowina rasch zur echten Option werden – zumal Haris Hajradinovic, der einzige klassische Spielmacher der Nationalmannschaft, nach einer Operation noch nicht sicher für den Einsatz ist.