Bosnischer Fußball-Star bekommt eigenes Billboard in Heimatstadt

Ein Plakat, eine Botschaft, eine ganze Stadt hinter einem Mann: Gračanica macht seine Verbundenheit mit einem Fußballstar sichtbar.

Amar Dedić, Rechtsverteidiger bei Benfica Lissabon und Stammspieler der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft, wird in Gračanica – der Heimatstadt seines Vaters im Kanton Tuzla – mit einer besonderen Geste geehrt. Die Gemeinde ließ ein Billboard mit dem Konterfei des Profis aufstellen, das seine Verbundenheit mit der Region sichtbar in die Öffentlichkeit trägt.

Die Aufschrift darauf lässt keinen Zweifel an der Haltung der Einheimischen: „Stolz von Gračanica“. Gleichzeitig kündigt das Plakat organisierte Public Viewings der WM-Spiele der Nationalmannschaft an.

Dedics Wurzeln

Dedićs familiäre Wurzeln liegen in Donja Orahovica bei Gračanica, während seine Mutter aus Lišnja bei Prnjavor stammt. Heute zählt er zu den tragenden Säulen der Nationalelf – und genießt gerade in dieser Region eine Popularität, die weit über den üblichen Fußballenthusiasmus hinausgeht.