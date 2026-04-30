Studie zeigt: So beeinflusst die WM 2026 den Arbeitsalltag

Wenn im Juni die Fußball-WM im weltberühmten Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eröffnet wird, bedeutet das für viele Fans lange Fußballnächte und müde Arbeitstage. Zahlreiche Topspiele werden wegen der Zeitverschiebung erst nach Mitternacht angepfiffen.

In einer landesweiten Umfrage hat casino.at untersucht, wie Fans ihren Berufsalltag zwischen Job und WM-Fieber organisieren wollen – und welche Tricks sie dafür in Betracht ziehen.

Rund jeder Zweite nimmt Leistungseinbußen im Job in Kauf

Während 42,3 % der Befragten der Meinung sind, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen, rechnen viele mit negativen Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag.

32,7 % erwarten, sich am nächsten Tag schlechter konzentrieren zu können. Weitere 13 % stellen sich darauf ein, am nächsten Tag deutlich langsamer zu sein. 12 % planen sogar, wichtige oder anspruchsvolle Aufgaben bewusst auf den Nachmittag zu verschieben.

Die WM könnte damit für viele Unternehmen auch zum Produktivitätstest werden.

Für die WM wird auch im Büro getrickst

Um trotz später Anstoßzeiten nichts zu verpassen, planen viele Beschäftigte konkrete Anpassungen ihres Arbeitsalltags. 20,5 % haben vor, später anzufangen, 13,4 % früher aufzuhören.

Rund jeder Fünfte macht dafür auch vor dem Arbeitsrecht nicht Halt. Trotz Streaming-Verbots am Arbeitsplatz geben 22,5 % an, WM-Spiele heimlich während der Arbeitszeit verfolgen zu wollen.

Falls sich Job und WM nicht vereinbaren würden, kämen für 10,2 % sogar ein Jobwechsel in Frage, zum Beispiel zu einem Arbeitgeber mit Homeoffice oder flexibleren Arbeitszeiten.

Jeder Siebte hat schon für Fußball krank gemacht

Für so manchen Fan hatte Fußball offenbar sogar Vorrang vor der Arbeit. 14,6 % der Befragten geben an, bereits mindestens einmal Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um ein Spiel zu sehen oder sich von einer langen Fußballnacht zu erholen. 6,8 % sogar mehrfach.

Weitere 21,9 % haben zumindest schon darüber nachgedacht.

Millennials sind am risikofreudigsten

Millennials geben mit 24,1 % am häufigsten an, die Spiele heimlich am Arbeitsplatz verfolgen zu wollen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert mit 24 % ähnlich hoch.

Die Generation X zeigt sich deutlich zurückhaltender. 80 % würden lieber das Spiel verpassen, als Regeln am Arbeitsplatz zu brechen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert bei 57,3 %.

Millennials (16,3 %) und Generation Z (16,1 %) geben außerdem am häufigsten an, für Fußball bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben.