Neue Rolle übernommen“: Hollywood-Star Malkovich ist jetzt offiziell Kroate (VIDEO)

Hollywood trifft Balkan: Ein Weltstar holt sich seine Wurzeln zurück – mit einem offiziellen Dokument in der Hand.

Der US-amerikanische Filmschauspieler John Malkovich besitzt nun neben seinem amerikanischen auch einen kroatischen Pass. Seine Urgroßeltern stammen aus Ozalj, einer Stadt in Zentralkroatien, von wo aus sie einst in die Vereinigten Staaten aufbrachen.

Malkovichs neue Staatsbürgerschaft

Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic verkündete die Einbürgerung am Dienstag über den Onlinedienst X – im Anschluss an eine feierliche Zeremonie. Er erklärte, der 72-Jährige habe „eine neue Rolle übernommen und ist kroatischer Staatsbürger geworden“.

Malkovich, der Kroatien bereits mehrfach besucht hat – sowohl im privaten Rahmen als auch als Gast bei Theateraufführungen – ist damit nun offiziell Teil der kroatischen Gemeinschaft. Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic hieß den Schauspieler als neuen Landsmann willkommen.

„Johns lange Karriere und sein künstlerischer Erfolg sind eine große Inspiration für jüngere Generationen“, sagte er. Er fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt.“