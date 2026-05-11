WM 2026: Diese Stadien werden zur Fußballbühne der Welt

Drei Länder, 16 Städte, ein Turnier: Die WM 2026 sprengt alle bisherigen Dimensionen – geografisch wie kulturell.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 verwandeln sich drei Nationen in eine einzige große Fußballbühne. Kanada, Mexiko und die USA teilen sich 16 Spielorte – von texanischen Kolossen bis hin zu kanadischen Arenen am Pazifik. Das größte Stadion steht in Dallas und fasst knapp 94.000 Zuschauer, das kleinste in Toronto kommt auf rund 45.000 Plätze. Allein zwischen Vancouver und Miami liegen mehr als 4.500 Kilometer – ein Turnier, das geografisch seinesgleichen sucht.

Toronto, Kanadas bevölkerungsreichste Stadt, richtet im BMO Field sechs Begegnungen aus. Den Auftakt macht die kanadische Nationalmannschaft am 12. Juni mit ihrer Eröffnungspartie. Im BC Place in Vancouver, einer Stadt, die regelmäßig in weltweiten Lebensqualitäts-Rankings ganz oben steht, werden sieben Spiele ausgetragen – darunter ein Achtelfinale.

Mexiko-Stadt, eine der größten Metropolen des Planeten, empfängt die Welt im legendären Estadio Azteca. Fünf Spiele sind dort angesetzt, das erste bereits am 11. Juli, wenn Mexiko auf Südafrika trifft. Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco liegt auf knapp 1.600 Metern Höhe – eine Herausforderung für Mannschaften, die keine Höhenluft gewohnt sind. Das Estadio Akron beherbergt vier Gruppenspiele. Monterrey, eingebettet in eine markante Bergkulisse, bietet ebenfalls vier Partien im dortigen Stadion.

US-Spielorte im Fokus

Auf US-amerikanischer Seite sticht Atlanta mit acht Spielen heraus, darunter ein Halbfinale in der modernen Arena der Stadt. Boston, Heimat renommierter Eliteuniversitäten, trägt sieben Begegnungen im Stadion in Foxborough aus. Dallas ist mit neun Spielen der meistgenutzte Austragungsort des gesamten Turniers – auch ein Halbfinale steigt dort.

Houston, bekannt für seine Ölindustrie und das NASA-Raumfahrtzentrum, empfängt sieben Mannschaften im überdachten Stadion der Houston Texans. Kansas City trägt sechs Partien im Arrowhead Stadium aus. Los Angeles, wo Hollywood die Traumfabrik der Welt betreibt, bietet im SoFi Stadium acht Spiele an, eines davon ein Viertelfinale.

Miami, geprägt von weißen Stränden und lateinamerikanischer Lebendigkeit, richtet sieben Spiele im Hard Rock Stadium aus. New York-New Jersey teilen sich das MetLife Stadium für acht Begegnungen – die bedeutendste davon ist das Finale am 19. Juli. Philadelphia, eine der historisch bedeutsamsten Städte der USA, beherbergt sechs Spiele im Stadion der Philadelphia Eagles.

Im Levi’s Stadium in San Francisco finden ebenfalls sechs Partien statt, darunter Österreichs erstes Gruppenspiel. Seattle schließlich, bekannt für seine markante Skyline und die Space Needle, komplettiert das Tableau mit sechs Spielen im dortigen Stadion.