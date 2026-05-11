Serbische Kennzeichen: Polizei sucht nach Lenker von verlassenem Porsche

Ein Porsche 911 GT3 für 209.000 Euro, verlassen auf einem Feldweg – Tür offen, Fahrer verschwunden. Der Fall wirft Fragen auf.

Auf einem Feldweg bei Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis stand er einfach da – Tür offen, niemand weit und breit: ein Porsche 911 GT3 der aktuellen Generation 992.2, Neupreis ab 209.000 Euro. Die Polizei Südosthessen hat die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten.

Was sich zuvor ereignet hatte, lässt sich auf der A66 rekonstruieren: Am 30. April gegen 20.40 Uhr verlor der Fahrer des 510 PS starken Sportwagens, der bis zu 313 km/h erreicht, während eines Bremsmanövers die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Anstatt anzuhalten, setzte er die Fahrt fort – bis er den beschädigten Porsche schließlich auf dem Feldweg zurückließ.

Massive Schäden

Fotos, die die Polizei veröffentlichte, zeigen das Schadensausmaß deutlich: Die Fahrzeugfront ist massiv in Mitleidenschaft gezogen – Schürze, Kühler, Scheinwerfer und Kotflügel wurden zerstört, auch das Heck weist Schäden auf. Auffällig: An dem Fahrzeug sollen serbische Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Weshalb der Fahrer flüchtete und den Wagen mit offenstehender Tür zurückließ, ist bislang ungeklärt. In sozialen Netzwerken kursieren derweil bereits allerlei Theorien – manche Nutzer kommentierten auf Facebook augenzwinkernd, sie würden den GT3 gerne kostenlos übernehmen, sofern sie ihn behalten dürften.

Fahrersuche läuft

Die Polizei indes sucht keinen neuen Eigentümer, sondern den Fahrer. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 direkt an die Polizei Südosthessen zu wenden.