Blitz schleudert Bergsteigerin (28) kurz vor Gipfel zu Boden

Ein Blitzeinschlag kurz vor dem Gipfel – für eine Bergsteigerin endet die Tour am Kreuzkogel mit einem Großeinsatz.

Am Samstagnachmittag wurde eine 28-jährige Bergsteigerin am Kreuzkogel im Bezirk Liezen (Steiermark) von einem Blitz getroffen und dabei schwer verletzt. Die Frau befand sich gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Weg zum Gipfel, als ein heftiges Gewitter aufzog und die Situation schlagartig gefährlich wurde.

Unwetter am Gipfel

Die beiden Alpinisten hatten ihre Tour über die Kaiserau, die Klinke-Hütte und den Admonter Kalbling in Richtung Kreuzkogel angetreten. Die 28-jährige tschechische Staatsbürgerin und ihr 29-jähriger Begleiter stiegen gegen 11 Uhr von der Kaiserau auf und wurden gegen 13.15 Uhr vom Gewitter überrascht. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein Blitz in unmittelbarer Nähe der Wanderer ein.

Die 28-Jährige wurde durch den Einschlag zu Boden geschleudert und verlor vorübergehend das Bewusstsein. Ihr Begleiter, der unverletzt blieb, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte über sein Mobiltelefon.

Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber an den Einsatzort geflogen, während rund 20 weitere Helfer zu Fuß zum Unfallort aufstiegen.

Die verletzte Frau wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Rottenmann transportiert. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Auch ihr Begleiter wurde zur Beobachtung stationär im LKH Rottenmann aufgenommen.