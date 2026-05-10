Beim dritten Anlauf: Menowin holt DSDS-Krone

Drei Anläufe, eine Vergangenheit voller Brüche – und am Ende ein Sieg, der mehr als nur eine Castingshow entschieden hat.

Nach drei Anläufen hat Menowin Fröhlich (38) sein Ziel erreicht: Der Würzburger gewann die Castingshow DSDS – 2005 und 2010 war er bereits dabei, diesmal holte er den Titel. Mit 57 Prozent der Zuschauerstimmen ließ er im Finale Constance Dizendorf (19), Abii Faizan (24), Paco Simic (23) und Tyrell Hagedorn (19) hinter sich. Neben dem Titel nimmt er 100.000 Euro mit nach Hause.

Langer Weg zurück

Der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. 2005 musste er die Show aufgrund einer Haftstrafe verlassen, in den Jahren danach kämpfte er gegen Kokain- und Alkoholabhängigkeit. Seine Stimme blieb ihm durch all das erhalten. Seine Freundin Ronja, die ihn seit 18 Jahren kennt und in guten wie in schlechten Zeiten an seiner Seite war, bringt es auf den Punkt: „Wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten, kannst du alles schaffen. Und Gott hilft ihm enorm.“

Wie Bild.de berichtet, gibt sich der frischgekürte Sieger im ersten Interview nach dem Finale bemerkenswert unaufgeregt: „Hier steht nicht der fertige Menowin. Ich bin immer noch in einem Prozess“, so Fröhlich. Ebenso offen äußert sich der achtfache Vater zu seiner psychologischen Begleitung: „Ich mache ambulante Gespräche mit Psychologen, weil das wichtig ist. Ich muss immer noch an mir arbeiten.“

RTLs Regelausnahme

Für seine Teilnahme hatte RTL eigens eine bestehende Regel außer Kraft gesetzt: Wer bereits in einer Liveshow von DSDS mitgemacht hatte, war von einer erneuten Bewerbung ausgeschlossen. Für Menowin Fröhlich machte der Sender eine Ausnahme.