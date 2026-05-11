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Mitten in der Nacht

Elfjähriger sitzt allein im Auto vor Bordell – während sich sein Papa vergnügt

Elfjähriger sitzt allein im Auto vor Bordell – während sich sein Papa vergnügt
Symbolfoto. FOTO: iStock/M-Production
1 Min. Lesezeit |

Ein Elfjähriger, eine Nacht, ein geparktes Auto vor einem Bordell – was Passanten in Leonding entdeckten, alarmierte sofort die Polizei.

Am Samstag wurde die Polizei in Leonding, kurz vor Mitternacht, alarmiert, nachdem Passanten einen elfjährigen Jungen entdeckt hatten, der allein in einem geparkten Fahrzeug direkt vor einem Bordell saß. Wenig später erschien der Vater des Kindes gemeinsam mit einem 23-jährigen Bekannten und gab an, sein Sohn habe lediglich im Auto auf ihn gewartet, während er sich mit seinem Begleiter im Lokal aufgehalten hatte.

Vater stark alkoholisiert

Da der 40-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholisierung zeigte, unterzogen ihn die Beamten einem Atemalkoholtest – das Ergebnis lag bei über zwei Promille. Die Mutter des Jungen wurde umgehend verständigt; sie war nach eigenen Angaben bereits darüber informiert gewesen, dass ihr Sohn in dieser Nacht unterwegs war.

Das Kind blieb unverletzt und wurde nach Hause gebracht. Dem Vater wurde die Weiterfahrt untersagt.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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