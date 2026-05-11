15 Millionen Dollar: Dua Lipa klagt Samsung wegen TV-Verpackung (FOTO)

Ein Foto auf einer TV-Verpackung – und plötzlich landen 15 Millionen Dollar vor Gericht. Dua Lipa zieht gegen Samsung in die USA.

Popstar Dua Lipa hat gegen den südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 15 Millionen Dollar – umgerechnet knapp 13 Millionen Euro – eingereicht. Im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht die Verwendung eines Fotos der Sängerin auf den Verpackungen von Fernsehgeräten des Unternehmens.

Wie das Branchenmagazin „Variety“ unter Berufung auf die in Kalifornien eingereichte Klageschrift berichtet, wirft die Künstlerin Samsung vor, ihr Bildnis ohne Einwilligung und ohne finanzielle Gegenleistung zu Werbezwecken eingesetzt zu haben. Eine Reaktion des Konzerns auf die Vorwürfe blieb zunächst aus.

Samsungs Reaktion

Aus der Klageschrift geht hervor, dass Dua Lipa Samsung bereits im vergangenen Jahr zur Entfernung des Fotos aufgefordert hatte. Der Konzern soll auf diese Aufforderung jedoch „abweisend und gleichgültig“ reagiert und das Bild weiterhin verwendet haben.

Als Teil ihrer Argumentation führt die Sängerin in dem Rechtsdokument Aussagen von Konsumenten an, die auf der Plattform X angaben, das Foto der Künstlerin auf der Produktverpackung habe sie zum Kauf des jeweiligen Fernsehers bewogen.

Lipas Forderungen

Die albanisch-britisch-kosovarische Grammy-Preisträgerin, bekannt unter anderem durch Songs wie „Houdini“ und „Dance The Night“, macht geltend, dass Samsung ihre Markenidentität kommerziell ausgenutzt habe. Neben der Schadenersatzforderung verlangt sie die unverzügliche Einstellung der weiteren Bildnutzung.